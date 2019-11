Primele incidente in cadrul alegerilor prezidentiale: doi soferi care ar fi trebuit sa transporte buletine de vot au fost gasiti beti

Stiri pe aceeasi tema

- In urma testarii conducatorilor auto angrenați in transportul buletinelor de vot au fost depistați doi șoferi, care la testarea cu aparatul etilotest au prezentat valori de 0,06 și respectiv 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat, spun reprezentanții poliției. The post Primele incidente in procesul electoral.…

- Se finalizeaza pregatirile pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Se transporta buletinele de la birourile electorale catre fiecare secție, iar polițiștii și jandarmii se asigura ca totul decurge in perfecta legalitate.

- Doi dintre soferii care trebuiau sa transporte buletinele de vot la sectii au fost gasiti cu o alcoolemie ridicata in momentul in care au fost testati, acestia fiind lasati fara carnet de conducere si amendati cu cate 1300 de lei.

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Masuri pentru siguranța desfașurarii alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019. Precizari pentru cetațeni Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019 au luat toate masurile, din competența,…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Incepe votul pentru alegerile prezidentiale din Romania. REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Nu in tara, acolo unde sectiile se vor...

- Prin Acordul Politic se stabileste mobilizarea organizatiilor Bucuresti si ale sectoarelor Capitalei pentru obtinerea unui scor electoral care sa-l propulseze pe Candidatul Mircea Diaconu in turul 2 al alegerilor prezidentiale si ulterior castigarea alegerilor din luna noiembrie 2019.Acordul…

- Președintele a anunțat ca va nominaliza un premier la inceputul saptamanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. România are nevoie în urmatoarea perioada un guvern de tranzitie, care sa îsi intre cât mai repede în rol, a declarat presedintele…

- Dupa ce a fost votata in unanimitate de PSD pentru a fi candidatul partidului pentru Palatul Cotroceni, se strang și primele semnaturi pentru susținerea Vioricai Dancila. Sloganurile de campanie sunt ”Un președintele muncitor și implicat” și ”Alaturi de fiecare roman”.