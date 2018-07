Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Florentin SCALETCHI In ultima perioada, care s-a manifestat cu zile caniculare si ploi torentiale, vijelii si viituri, dar si cu dezbateri sterile ale politicienilor si televiziunilor pe legile justitiei, in intreaga Romanie s-a dat startul la examenele de absolvire. S- a inceput cu cele de…

- Noul antrenor al echipei feminine de handbal CSM București este suedezul Magnus Karl Johansson. Nordicul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane, a anuntat, vineri, campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. ”Sunt bucuros pentru increderea pe care conducerea clubului CSM Bucuresti…

- Gata cu emotiile! Candidatii – din promotia 2018 sau din cele anterioare – care au dat probele examenului de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie au aflat miercuri si ce note au luat. Pentru 104 dintre ei – din Bucuresti si din tara – cuvintele de lauda sunt putine, avand in vedere ca vorbim despre elevi…

- Liderul WTA, Simona Halep, castigatoare la Roland Garros, a sosit luni la Bucuresti, ea fiind primita la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda. Halep a declarat ca in momentul intonarii imnului Romaniei la Roland Garros a trait cel mai frumos moment al carierei si vietii ei.

- Se zboara, din nou, direct peste Ocean, in și din Romania. Curse din Canada spre București și retur sunt operate incepand din 8 iunie pe Aeroportul Henri Coanda. Calatoria dureaza mai putin de zece ore, iar un bilet costa 900 de euro.

- Sportivul Radu Daraban (CS Universitatea Cluj-Napoca) a castigat al cincilea sau titlu consecutiv de campion national de floreta la individual, miercuri, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe colegul sau Bogdan Dascalu, cu scorul de…

- CSM București merge sa caștige Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul suedez Per Johansson, care o conduce campioana Romaniei la al doilea Final Four consecutiv, spera ca va remedia toate problemele pana la ora meciului cu Gyor ETO si jucatoarele vor evolua la cel mai bun potential la Budapesta.…