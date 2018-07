Fericire mare in familia regala britanica! Palatul Kensington a publicat, luni (16 iulie), primele imagini de la botezul prințului Louis, cel de-al treilea copil al ducilor de Cambridge. Prințul Louis, al șaselea in ordinea succesiunii la tron, a fost botezat la capela palatului St James. Prințul, in varsta de 11 saptamani, are șase nasi de botez. Palatul […] The post Primele imagini oficiale de la botezul Prințului Louis de Cambridge! appeared first on Cancan.ro .