Primele imagini oficiale cu viitoarea generație Mini. Debutează în 2023 Mini este una dintre cele mai recunoscute marci din clasa mica. Hatchback-ul va primi in 2023 o noua generație, iar producatorul britanic publica acum primele imagini teaser oficiale cu aceasta. Va fi oferita, ca și pana acum, in versiune cu 3 și 5 uși, dar și in varianta decapotabila. Totodata, gama de motorizari va include atat motoare convenționale, pe benzina și diesel, dar și sistemul de propulsie electric. Cu alte cuvinte, modelul Mini... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mini este una dintre cele mai recunoscute marci din clasa mica. Hatchback-ul va primi in 2023 o noua generație, iar producatorul britanic publica acum primele imagini teaser oficiale cu aceasta. Va fi oferita, ca și pana acum, in versiune cu 3 și 5 uși, dar și in varianta decapotabila. Totodata, gama…

- Actuala generație Land Rover Range Rover a debutat in 2012, cu ocazia Salonului Auto de la Paris. In tot acest timp, rivalii din gama s-au innoit și chiar au ajuns sa includa modele noi precum BMW X7 și Mercedes-Maybach GLS. Acum, insa, a venit timpul ca nava amiral a britanicilor de la Land Rover sa…

- Actuala generație Skoda Superb a debutat in 2015, iar in urma cu doi ani a primit un facelift. In 2023 vom face cunoștința cu o noua iterație Superb și chiar daca mai sunt doi ani pana atunci, in presa au inceput sa apara deja diverse informații in legatura cu aceasta. Spre exemplu, cei de la Auto Express…

- In ultimele luni, Mitsubishi a publicat o serie de imagini teaser cu noul Outlander PHEV, sau versiunea plug-in hybrid a celei mai noi iterații (lansata la inceputul anului) Outlander. Acum, in premiera, avem ocazia sa il vedem neacoperit de camuflaj, in primele imagini oficiale. Așa cum era de așteptat,…

- Primele imagini teaser cu viitoarea generație Ford Ranger au fost date publicitații la inceputul lunii septembrie. Tot atunci, reprezentanții constructorului american au anunțat ca "va fi cel mai dur și capabil Ranger de pana acum." Noua generație Ford Ranger a fost dezvoltata in Australia. Tocmai de…

- Honda pregatește terenul pentru una dintre mașinile sale simbol. Este vorba despre noua generație Civic Type R, așteptata sa debuteze in cursul anului viitor. Pana atunci, mai urmeaza o serie de teste pe circuitul de la Nurburgring, care ar urma sa calibreze final suspensia și motorul. Deși detaliile…

- Dan Petrescu (53 de ani) a susținut prima conferința oficiala de la reveniera la CFR Cluj. Dan Petrescu era sigur ca va reveni la CFR Cluj, dar nu atat de rapid. Noul antrenor al campioanei susține ca presiunea este mai mare ca niciodata in Gruia și ca are nevoie și de o doza de noroc pentru a-și indeplini…

- In ultimele luni, Subaru a publicat mai multe imagini teaser cu viitoarea generație WRX. Celebrul model trebuia sa debuteze in 19 august, cu ocazia Salonului Auto de la New York, dar evenimentul a fost anulat din cauza inmulțirii cazurilor de infectari cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2. Prezentarea…