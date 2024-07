Primele imagini după dezastrul care a pus la pământ „orașul-bijuterie” al Canadei. Incendiul uriaș ar putea continua luni de zile Un incendiu de padure care a distrus sute de case in orașul Jasper din Canada este cel mai mare incident de acest gen inregistrat vreodata in Parcul Național Jasper in ultimul secol și ar putea sa continue sa arda și luni de zile de acum inainte, potrivit oficialilor. Locuitorii orașului traiesc un coșmar care pare ca nu se mai termina, iar autoritațile sunt neputincioase in ciuda faptului ca s-au pregatit ani de zile pentru a preveni un astfel de dezastru, potrivit BBC. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele și-au creștinat fetița! Dupa slujba de botez, au organizat o petrecere grandioasa! Lele are mari emoții și este un tatic fericit și implinit, nerabdator sa se distreze pe masura la marele eveniment! Iata și primele declarații ale artistului!

- Ana Maria Barnoschi, prezentatoarea de la Kanal D, s-a casatorit civil cu iubitul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alaturi de care a scris un mesaj. Colega lui Bursucu a stralucit alaturi de proapspatul ei sot. Prezentatoarea de la Kanal D și partenerul ei au atras…

- Locuitorii din Sfantu Gheorghe si-au creat propria lor realitatea politica. Aici, UDMR a obtinut toate cele 21 de locuri in Consiliul Local. UDMR a castigat Consiliul Local Sfantu Gheorghe cu 78,84% din sufragiile electoratului, in timp ce PSD a atins 4,8%, USR 4,44%, AUR 3,71%, PNL 3,28%, iar celelalte…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit in mare secret. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 și iubita anunțasera ca iși vor uni destinele in vara aceasta, dar nu anunțasera data. Mesajul lui Razvan Simion și al Dalianei Raducan dupa casatorie Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit…

- Cartierul Primaverii, care a aparut inca din anul 1993, trece printr-o perioada de modernizare mult-așteptata de locuitorii din zona, strazile de pamant fiind transformate in strazi moderne, asfaltate cu trotuare și zone pentru flori. Recent, alte doua strazi au fost modernizate. Este vorba despre strazile…

- Luna Florilor, un fenomen astronomic spectaculos, va avea loc in aceasta saptamana. NASA spune ca denumirea are legatura cu finalul primaverii și inceputul verii, transmite CNN . Luna Plina a lunii mai este cunoscuta sub numele de Luna Florilor. Este o referire la apariția sa la sfarșitul primaverii,…

- In urma cu 13 ani, pe 10 mai a anului 2011, in urma unui accident, cariera de fotbalist a lui Mihai Neșu se oprea brusc și tragic. De atunci și pana astazi, viața sa s-a schimbat total. Astazi, la 41 de ani, vede viața altfel, și și-a dedicat-o copiilor cu disabilitați. Recent au aparut și […] The post…

- Jean Gavril a devenit, de curand, tata pentru a doua oara. Soția lui, Bianca, a adus pe lume un baiețel, iar in urma cu puțin timp, artisul a facut publice primele imagini in formula completa. Ce nume a ales cuplul pentru noul membru al familiei.