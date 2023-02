Stiri pe aceeasi tema

- Primele informații dupa cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter produs in Gorj aratau ca a avut loc un cutremur de 4,5 grade pe scara Richter in Vrancea, la o adancime de 28,6 km. Ulterior, informațiile au fost revizuite, fiind comunicate datele cutremurului de 5,7 grade din Gorj.Un cercetator din…

- Cutremurul din sudul Turciei a dus la o schimbare geologica, in urma careia placile litosferice s-au deplasat cu trei metri. Acest lucru a declarat președintele Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Italia (INGV) Carlo Doglioni, scrie armeniasputnik.am "Placa araba s-a deplasat cu aproximativ…

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele din Turcia si Siria a trecut de 5.000, dintre care 3.400 in Turcia și cel puțin 1.500 in Siria. 6.000 de cladiri au fost distruse aproape doar pe teritoriul Turciei, inca nu se stie numarul celor din Siria. Oamenii prinși sub daramaturi cer disperati ajutor,…

- In urma seismelor devastatoare care au avut loc in Turcia astazi, și care s-au soldat cu mii de morți și raniți, mai mulți studenți romani plecați prin programul ERASMUS au ramas blocați in țara lovita puternic de seisme. O tanara a vorbit despre momentele de coșmar prin care a trecut.

- Apar mai multe imagini cu clipele in care Turcia a fost cutremurata a doua oara. Luni, 6 februarie, la ora pranzului, a urmat cea mai mare mișcare seismica, la peste 10 ore de la seismul din zorii zilei.O scena terifianta a avut loc in marele oraș Matalya din Anatolia, unde mai multe echipe de salvare…

- Un reporter al postului HBR TV a fost surprins in direct de una dintre replicile cutremurului care a lovit sud-estul Turciei, luni, 6 februarie. Pe un fundal asigurat de sunetul sirenelor mașinilor de salvare, reporterul se afla pe un bulevard principal din Malatya, oraș cu peste 400.000 de locuitori,…

- Seismul a avut loc la ora locala 04.17 (01.17 GMT), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs in centrul Turciei la orele 04.28 (01.28 GMT), la o adancime de 9,9 kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seismul a avut loc la ora locala 04.17 (01.17 GMT), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs in centrul Turciei la orele 04.28 (01.28 GMT), la o adancime de 9,9 kilometri.