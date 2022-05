Primele imagini din spitalele rusești cu luptătorii de la Azovstal! Cum sunt tratați FOTO Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la spitalul din Novoazovsk, in regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni raniți care au parasit combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Rusia susține ca circa 1.000 de soldați ucraineni care se aparau la Azovstal s-au predat in ultimele doua zile. Cei care erau raniți și aveau nevoie de ingrijiri medicale au fost duși la spital in orașul Novoazovsk, in regiunea Donețk, controlata de separatiștii pro-ruși. VIDEO Imagini dramatice: Momentul predarii luptatorilor ucraineni din Azovstal Din imaginile publicate de ministerul rus se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

