- Moonspell canta la Cluj-Napoca, marti, 10 mai 2022 la /FORM Space si la Bucuresti pe 12 mai la Arenele Romane, in aer liber. Primele 200 de bilete au pret earlybird si se gasesc deja in vanzare pe iabilet.ro Evenimentele vor respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestora. Moonspell este…

- Rusia recunoaște ca a distrus un satelit cu o racheta, in cadrul unui test. Ținta a fost un satelit dezafectat, dar Moscova a negat acuzațiile SUA și NATO referitoare la faptul ca acest test ar fi pus in pericol echipajul Stației Spațiale Internaționale (ISS). „Ministerul rus al Apararii a efectuat…

- Pandemia a creat un fenomen la nivel uman, despre care s-ar putea spune ca exista de cand lumea: oamenii in general și romanii in mod special apeleaza la tot mai multe tratamente neautorizate. De ceva timp in Romania e la mare cautare Arbidolul, pe fondul faptului ca mulți vor sa se trateze de Covid…

- Nationala Romaniei si-a aflat adversarele din preliminariile Euro 2022 de polo. Tricolorii vor intalni Malta, Lituania si Irlanda. Preliminariile vor avea loc in perioada 18-20 februarie 2022, conform news.ro In calificari participa 17 echipe. Primele doua clasate din fiecare grupa…

- Roverul Perseverance, care a sosit pe Marte în februarie, a oferit joi primele rezultate științifice care confirma ca pe locul sau de amartizare, carterul Jezero, a fost un lac în urma cu 3 miliarde de ani și o Delta, fapt care îi încurajeaza pe oamenii de știința sa spere ca…

- Renumitul artist belgian Max Colombie, cunoscut sub numele de scena Oscar and the Wolf , revine in Romania pentru doua showuri, la Bucuresti si la Cluj-Napoca, pe 5 aprilie 2022 la Quantic Club si pe 6 aprilie 2022 la /FORM Space. Primele 200 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare vineri,…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, este un baiețel greu incercat de destin. De aproape doi ani și jumatate,…

- Rusia a redus in ultimele saptamani livrarile de gaze naturale spre Europa in ultimele saptamani. Primele ipoteze avansate de unii analiști ar fi ca scaderea livrarii gazelor rusești ar fi legata de gazoductul Nord Stream 2 și ca prețul gazelor va crește in cazul unei cantitați limitate. Limitarea cantitații…