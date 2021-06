Primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel” (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Marian a vorbit acasa pentru a i se cumpara inelul de logodna pe care sa il ofere Andreei. Barbatul a pus la cale o cerere in casatorie inedita și doar cu Blaze a discutat cateva detalii. Acesta s-a imbracat la costum și a plecat in locul in care vrea sa faca pasul cel mare.

- Netflix este cunoscut pentru un singur lucru și anume transmisia video a emisiunilor TV și a filmelor. Cu toate acestea, se pare ca Netflix dorește sa se extinda dincolo de videoclipuri și ar putea cauta sa se orienteze și catre partea de jocuri video. Acest lucru este potrivit unui raport din The Information,…

- Vești bune pentru fanii serialului „La Casa de Papel”. A fost dezvaluita data lansarii sezonului cinci, care e de fapt și ultimul sezon al celebrei serii. Dupa o lunga așteptare, Netflix a anuntat data de lansare pentru sezonul cinci al serialului „La Casa de Papel”. Ultimul sezon al celebrei serii…

- Netflix a confirmat data lansarii pentru sezonul final al seriei ”La Casa de Papel”. Potrivit anunțului Netflix, cel mai faimos jaf din istorie se va incheia in doua parți a cate cinci episoade: volumul 1 va fi lansat pe 3 septembrie și volumul 2 va fi lansat pe 3 decembrie 2021. „Cand am inceput sa...…

- Dupa ce Netflix a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder – ”Army of The Dead”, virginradio.ro iți arata imagini de la filmarile pentru ”Army of The Dead”. De la regizorul Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ”Army of The Dead” are loc in urma unui focar de zombi care…

- Netflix a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder – ”Army of The Dead”. In urma unui briefing al misiunii susținut de catre membrii distribuției Dave Bautista și Matthias Schweighofer, a fost dezvaluit faptul ca secvența de deschidere a filmului a fost ingropata intr-o seif subteran…

- Martin Scorsese intra in linie dreapta cu noua producție la care a colaborat cu Leonardo DiCaprio. Platforma de streaming Apple TV a publicat primele imagini din filmul „Killers of the Flower Moon”. Producția spune povestea indienilor din Oklahoma care in 1921 descopera petrol pe teritoriile locuite…

- Fotografii edificatoare demonstreaza amploarea acumularii militare a Rusiei in peninsula Crimeea, in Ucraina și de-a lungul frontierei ruso-ucrainene. Fotografiile din aceasta galerie au fost realizate in perioada 27 martie – 16 aprilie de catre Maxar Technologies, o companie de imagini prin satelit…