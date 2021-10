Primele imagini din salonul tragediei! Șapte persoane au murit arse de vii FOTO Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Digi24 Din pacate, șapte pacienți dintre cei internați au decedat. Citește și: Incendiu la secția ATI a Spitalului de boli infecțioase din Constanța/ Oficial: Noua persoane și-au pierdut viața A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța Iohannis, reacție in urma incendiului de la spitalul din Constanța: Astazi, din pacate, statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

