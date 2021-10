Primele imagini din salonul tragediei! Șapte pacienți și-au pierdut viața FOTO Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Digi24 Din pacate, șapte pacienți dintre cei internați au decedat. Citește și: Incendiu la secția ATI a Spitalului de boli infecțioase din Constanța/ Oficial: Noua persoane și-au pierdut viața A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța Iohannis, reacție in urma incendiului de la spitalul din Constanța: Astazi, din pacate, statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Digi24 Din pacate, șapte pacienți dintre cei internați au decedat. Citește și: Incendiu la secția ATI a Spitalului de boli infecțioase din Constanța/…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Șapte din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Numarul deceselor se ridica la 41, dar poate crește oricand: 12 la Neamț, 20 la Matei Balș și 9 la Constanța. Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de boli infecțioase din Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Din pacate,…

- Furie, revolta, dar cele mai pregnante sunt supararea și frustrarea. Rudele pacienților internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au venit vineri in curtea spitalului, incercand sa afle vești despre cei dragi. Sora uneia dintre paciente a declarat ca sora sa era internata la ATI in stare…

- Stela Halichidis, managerul Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța unde vineri au murit 9 persoane in urma unui incendiu pe secția de terapie intensiva, a declarat ca spitalul remediase toate neregulile sesizate și funcționa conform legii, intr-o declarație de presa transmisa de Digi24. „Totul funcționa…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. 7 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au fost activate planurile roșu și alb, iar pacienții…

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde a avut loc un incendiu devastator vineri, soldat cu moartea a noua pacienți care erau internați la ATI, este condus de managerul Stela Halichidis din iunie 2009. Aceasta a obținut funcția pe vremea cand instituția medicala se afla in subordinea primariei…