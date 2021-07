Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Jeff Bezos a calatorit marți pana la limita spațiului in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri - trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Deși plimbarea supersonica a durat doar 11 minute, echipajul…

- ”Toti cei care au fost in spatiu au spus ca s-au intors schimbati si ca au ramas stupefiati, inmarmuriti de Terra si de frumusetea ei, dar si de fragilitatea ei si sunt cu totul de acord cu acestia”, a spus Bezos la o conferința de presa organizata dupa zborul care l-a purtat la peste 100 de kilometri…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a inceput calatoria spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord se afla patru pasageri - trei barbați și o femeie, din medii și cu experiențe foarte diferite, transmite digi24.ro .

- Jeff Bezos va vedea maine, 20 iulie, Pamantul de la bordul rachetei companiei sale, Blue Origin, alaturi de membrii echipajului sau. Cu 24 de ore inainte de calatoria sa spațiala, miliardarul a declarat luni intr-un interviu acordat jurnaliștilor CNN ca abia așteapta sa zboare in spațiu și ca incearca…

- Federal Aviation Administration (FAA) a anunțat ca a acordat companiei Blue Origin licența prin care are dreptul de a transporta oameni în spațiu, cu ajutorul sistemului New Shepard. Pe 11 iulie, Bezos și alte trei persoane vor testa racheta pentru a ajunge în spațiul cosmic, la peste 100…

- „Sunteți in zona de gravitație 0 timp de 4 minute. Va intoarceți in jos. Aterizam ușor pe suprafața deșertului. Deschidem trapa și ieșim afara. Care este primul lucru pe care il spui?”, o intreaba Jeff Bezos pe Wally Funk.„Aș spune: Draga, a fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata”, i-a…

- O femeie de 82 de ani, Wally Funk, il va insoti pe Jeff Bezos in spatiu la bordul unui zbor al companiei sale Blue Origin, pe 20 iulie, devenind cea mai varstnica persoana care calatoreste in spatiu, a anuntat joi compania, potrivit AFP.