Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filmele horror, s-au petrecut in Giurgiu, intr-o cladire abandonata, unde o fata de 16 ani a fost drogata și violata in cadrul unui ritual satanic, ținut de un tanar de 25 de ani. Fata ar fi fost taiata in palma cu un ciob de sticla, iar sangele a fost baut de catre […] Citește I-a…

- Caz șocant in Giurgiu! O minora, in varsta de 16 ani a fost violata de catre un tanar de 25 de ani, dupa un ritual satanic. Fata și-a recapatat cunoștiința abia a doua zi, in momentul in care s-a trezit singura pe o saltea incinerata intr-o cladire abandonata, cu multe lovituri pe corp

- O tanara de 16 ani a fost drogata și violata in timpul unui ritual satanic intr-o cladire abandonata din Giurgiu in urma cu trei luni. Cel care a supus-o acestor atrocitați a filmat-o și a distribuit pe rețelele de socializare The post Caz șocant in Romania. Tanara drogata și violata in timpul unui…

- Sambata spre duminica noaptea, trupe de comando ale Statelor Unite au luat cu asalt cladirea in care se ascundea Baghdadi. Refugiat intr-un tunel, liderul ISIS a detonat centura cu explozibil pe care o avea asupra lui.

- Rafael Nadal s-a casatorit cu singura femeie din viața lui! Dupa 14 ani de relație Rafael și Xisca Perellon au spus un mare „Da!” in fața Starii Civile dar și in fața a 350 de invitați. Iata primele imagini de la nunta anului in sport.

- Imagini incredibile au aparut in spațiul public. Trei elevi din clasele primare și-au vandalizat școala. S-a intamplat in comuna Clejani din Giurgiu. Copii au povestit ca au intrat in școala pe geamul unei clase.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda, primele imagini din luna de miere! Cei doi proaspat casatoriti ne arata in ce destinatie de fite au plecat dupa nunta! Prima aparitie la TV dupa ce au spus marele "DA"!