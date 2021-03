Stiri pe aceeasi tema

- In urma scandalului de agresiune fizica la care a fost supusa intr-un hotel din centrul Capitalei, Laurette a facut declarații exclusive pentru Antena Stars, urmate apoi de un comunicat de presa postat pe rețelele de socializare de catre avocatul ei.

- Situație sensibila pentru Laurette! Unul din personajele exotice din showbiz-ul romanesc se afla intr-o postura criticata de unii dintre fani. Ce s-a intamplat in camera de hotel in care ar fi fost agresata? Mulatra a cerut un tarif pentru acțiunile infaptuite in hotel. Laurette, batuta de un barbat…

- Gina Pistol sta sa nasca din clipa in clipa. Vedeta așteapta cu nerabdare sa-și stranga fetița la piept. Și-a facut deja bagajul pentru spital, iar camera micuței este și ea gata sa fie luata in primire. Recent, in mediul online, prezentatoarea TV a publicat mai multe imagini din camera fiicei... The…

- Un nou scandal uriaș a izbucnit in lumea showbiz-ului! Imagini șocante au fost surprinse cu Roxana Dobițoiu in timp ce era batuta cu bestialitate de Denisa Despa, dar iata dansatoarea maneliștor face primele declarații la Antena Stars despre adevarul din spatele incidentului.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au deschis larg ușile casei lor de lux in care au investit atat timp, cat și sentimente. Cei doi și-au pus planurile și visele pe hartie, iar acum iși arata casa de vis și la interior, numai la Antena Stars.

- Dupa ce le-a marturisit fanilor din mediul virtual ca este insarcinata, celebra Angela Rusu le-a dezvaluit acestora și primele imagini cu burtica de gravida, dar și cum arata camera in care urmeaza sa locuiasca bebelușul! Iata cand va naște soția lui Marius Moldovan!

- Avem o alta superexclusivitate din lumea mondena. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ilie și a Ioanei Nastase, astfel ca acum avem primele imagini cu cei doi soți, dupa ce bruneta a fost batuta de fostul mare tenismen.

- Gina Pistol și Smiley au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentur venirea pe lume a fetiței lor. Recent, prezentatoarea Chefi la cuțite a postat pe Instagram imagini cu mobila de bebeluș.