- Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu s-au casatorit duminica, 14 noiembrie, in Statele Unite ale Americii. Evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit, iar apropiații le-au fost alaturi in ziua cea mare. Artistul, in varsta de 67 de ani, s-a casatorit duminica cu Gabriela, patroana unui lanț de restaurante…

- Paris Hilton, in varsta de 40 de ani, s-a casatorit cu multimilionarul Carter Reum. Nunta a avut loc joi, 11 noiembrie, iar petrecerea va dura trei zile și trei nopți. Primele imagini cu vedeta internaționala in rochie de mireasa.Paris Hilton a pus la punct toate detaliile pentru o nunta de poveste,…

- Nepotul preferat al lui Gigi Becali s-a casatorit cu aleasa inimii sale, lasand in urma multe doamne și domnișoare care inca sperau sa-l cucereasca. Dupa o relație lunga in care și-au testat la cote maxime relația, Iulia Florescu și Lucian Becali, convinși de dragostea pe care și-o poarta, au decis…

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt de acum soț și soție, cununia civila avand loc in cursul zilei de miercuri la Constanța. Nașii celor doi sunt soții Caramihai. De altfel, Dani Caramihai este patronul localului unde are loc petrecerea.

- Gheorghe Gheorghiu se casatorește la 67 de ani in America . Celebrul artist e in toiul pregatirilor, caci evenimentul va avea loc chiar in luna noiembrie a acestui an. Conform spuselor lui, la nunta vor participa aproximativ 600 de invitați. Gheorghe Gheorghiu se afla in Romania acum. Artistul se preocupa…

- Zi mare pentru Alina Vidican! Fosta doamna Borcea și-a oficializat relația cu iubitul sau, Claude Senhoreti, de care este indragostita pana peste cap. Vedeta a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei și a radiat de fericire. Evenimentul a fost unul pe cat se poate de luxos, mireasa primind cadou o mașina…