Primele imagini de la locul în care au căzut rachetele rusești în Polonia FOTO/VIDEO Au aparut primele imagini de la locul in care au cazut rachetele rusești in Polonia. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Acestea au lovit uscatoarele de cereale. Doi cetațeni polonezi au murit in timpul atacului. La fața locului se afla poliția locala, procuratura și unitați ale armatei poloneze Premierul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o reuniune urgenta a organismului care se ocupa de problemele de securitate nationala si aparare, a anuntat marti purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

