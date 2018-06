Iuliana Raducu, adolescenta de 15 ani ucisa in Germania, a fost inmormantata intr-un sat din Giurgiu in care a copilarit. Ea a fost condusa pe ultimul drum de 700 de oameni, iar imaginile surprinse iți sfașie inima. Mamei copilei i s-a facut rau și a leșinat de mai multe ori langa sicriul in care a […] The post Primele imagini de la inmormantarea Iuliei, adolescenta ucisa intr-un parc din Germania. Mama ei a leșinat de mai multe ori langa sicriu appeared first on Cancan.ro .