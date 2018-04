Joi, 26 aprilie, are loc inmormantarea baiatului lui Nelu Ploieșteanu. Mihaița s-a stins din viața la varsta de 32 de ani, dupa o lunga suferința. Dupa ani de lupta cu o boala cumplita, baiatul artistului și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Inițial, familia stabilise ca Mihaița sa fie inmormantat miercuri (25 aprilie), dar […] The post Primele imagini de la inmormantarea baiatului lui Nelu Ploieșteanu! Mihaița, condus pe ultimul drum de familia indurerata appeared first on Cancan.ro .