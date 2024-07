Stiri pe aceeasi tema

- O celebra prezentatoare TV din Romania s-a casatorit in secret. La marele eveniment au fost prezenți doar membrii familiei și cațiva prieteni apropiați. Despre cine este vorba? Anca Lungu, nunta in secret Anca Lungu este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Vedeta a facut marele…

- In contextul celebrarii Zilei Justiției, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate catre toți profesioniștii din sistem, subliniind progresele semnificative realizate in domeniul justiției din Romania. Recenta inchidere a Mecanismului de Cooperare și Verificare…

- Chiar daca in Romania, Honor a adus modelul Magic V2 (review) abia in primavara acestui ani, telefonul a fost original lansat vara trecuta, mai intai in China și apoi in toamna in Europa. Astfel, faptul ca deja se lanseaza Magic V3 nu este tocmai o surpriza și nici nu este prea aproape de lansarea anterioara.…

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- O noua nunta a avut loc in showbizul din Romania! Fumoasa vedeta TV a imbracat o rochie scurta, in culoarea cerului, in cea mai importanta zi din viața ei. In mediul online au aparut primele imagini in calitate de soț și soție. Vedeta Kanal D s-a maritat In varsta de 32 de ani, Ana-Maria Barnoschi,…

- Compania Marshall si producatorul roman Bluespace Technology planuiesc sa dezvolte rapid un prototip de solutie containerizata militara si sa discute potentialul de a infiinta o unitate de productie in Romania.

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au filmat deja pentru „MasterChef”, dupa ce și-au anunțat revenirea la Pro TV. Cei trei jurați apar intr-un clip video, care ruleaza și pe micul ecran, invitandu-i pe doritori la castingul show-ului culinar. La jumatatea lunii aprilie s-a aflat…