The Weeknd și frumoasa Bella Hadid sunt protagoniștii celei mai recente impacari de la Hollywood! In ciuda faptului ca cei doi neaga faptul ca formeaza din nou un cuplu, ei au fost fotografiați de paparazzi in timp ce se sarutau…

- Cine spune ca dragostea are varsta? Richard Gere demontreaza ca poate trai intens chiar și la 68 de ani. Celebrul actor de la Hollywood s-a casatorit pentru a treia oara, de data aceasta cu o femeie cu 33 de ani mai tanara, cu care se iubește de 3 ani. Conform presei straine, starul și partenera sa, Alejandrei…

