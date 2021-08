Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan s-a cununat cu iubitul ei Alex Militaru, la un an dupa ce a fost ceruta de soție. Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a imbracat o rchie superba la cea mai importanta zi din viața sa.

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai apreciate influencerițe, s-a casatorit astazi civil, cu Alex Militaru, dupa aproape trei ani de relație. Cei doi se cunosc insa, de mai mulți ani.„MR&MRS MILITARU. #THEMILIS”, a scris Carmen Grebenișan pe contul de socializare,…

- Carmen Tanase a vandut toate proprietațile din București și s-a mutat la țara . Recent, Catalin Maruța a vizitat-o la noua locuința. Actrița se bucura acum de o casa mare, o curte spațioasa și de aer curat. In urma cu cateva luni de zile, Carmen Tanase a surprins cand a declarat ca vrea sa lase Bucureștiul…

- Liviu Teodorescu si sotia sa Iulia, fosta Iacob, s-au cununat religios sambata aceasta și ulterior au dat o petrecere de zile mari intr-o locație de basm din Capitala. Și pentru ca treaba sa fie ca la carte, cei doi au plecat acum nu in luna, ci in saptamana de miere, așa cum chiar Liviu Teodorescu…

- Duminica, 21 iunie, Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița , pe micuța Josephine. Evenimentul s-a desfașurat in secret, iar cei doi au publicat imagini și mesaje, la o zi de la petrecere. Astazi, Gina Pistol a publicat primele imagini in care apar nașii fetiței sale. Este vorba despre buna ei prietena…

- In Bulgaria, ploile au adus cu ele potopul. Strazile au fost inundate, iar nivelul apei a depașit un metru. Mașinile au fost, in unele locuri, complet inghițite de apa. In disperare, unii șoferi s-au urcat pe autoturisme, sa astepte salvarea. Norul este blocat deasupra Marii Negre Și mai sunt doar cateva…

- Noul sezon din emisiunea Asia Express i-a intampinat cu brațele deschise și provocari uriașe pe cei care au acceptat sa ia parte la experiența cea mai dura din viața lor. Ce au descoperit vedetele in Turcia și cum au fost primele clipe din emisiune? Iata reacțiile de dupa prima etapa! Asia Express sezonul…