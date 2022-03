Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile locale. "Personalul operational monitorizeaza situatia de la reactoarele centralei", au informat pe social media autoritatile locale. Acestea au adaugat ca eforturile…

- Imagini infioratoare cu un nor dens de fum dupa atacul probabil cu rachete ale rușilor au fost postate pe rețelele de socializare. O racheta a țintit turnul de televiziune și a lovit in zona acestuia, potrivit filmuletelor postate.Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications…

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a calificat aceasta mișcare „inacceptabila” intr-un interviu pentru CBS News.„Inseamna ca președintele Putin continua sa intensifice acest razboi intr-o maniera total inacceptabila și trebuie sa continuam sa-i oprim acțiunile in cel mai puternic…

- Vladimir Putin a plasat forțele strategice de descurajare ale Rusiei – inclusiv unitațile responsabile de capacitațile sale nucleare – in alerta maxima, ca raspuns la „sancțiunile occidentale ilegitime” legate de razboiul Rusiei din Ucraina. Președintele Rusiei i-a spus duminica, 27 februarie, lui Serghei…

- Premierul ucrainean Denys Shmyhal a declarat joi (24 februarie) ca centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de forțele ruse. Așa-numita zona de excludere a Cernobilului și toate structurile centralei nucleare se afla sub controlul gruparilor armate ruse. Potrivit conducerii zonei de excludere…

- Au inceput bombardamentele in estul Ucrainei ! Primele imagini cu gradinița bombardata din Ucraina ne arata fața groteasca a razboiului. Nu știm ce a fost in sufletul acelor copii, nici prin ce momente de groaza au trecut. Ne putem imagina doar privind imaginile publicate de presa de la Kiev. Joi dimineața,…