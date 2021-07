Primele imagini cu viitorul Jeep Grand Cherokee plug-in hybrid. Debutează în luna august Constructorul american de automobile a facut deja primii pași spre electrificare, odata cu lansarea modelelor Wrangler 4xe și Compass 4xe, adica versiuni plug-in hybrid ale celebrelor modele din portofoliu. In scurt timp, acestora li se va alatura și Grand Cherokee 4xe. Cu ocazia Stellantis EV Day 2021, Jeep a anunțat planurile sale spre un viitor electrificat și a publicat primele imagini cu noul Grand Cherokee 4xe. Producatorul de sub umbrela Stellantis nu a dat mai multe... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

