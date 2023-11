Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi indivizi capturați sunt Marian Cristian Minae si Laurentiu Ghita, ambii in varsta de 35 de ani, din localitatea Zaval, Dolj. Continua misiunea de prinderea a celui de-al treilea criminal: Cosmin Costinel Zuleam (31 ani), domiciliul in localitatea Horezu Poienari, Dolj.

- Politistii au reusit sa-i identifice pe cei trei criminali ai omului de afaceri din Sibiu. Ucigasii lui Adrian Kreiner au fost dati in urmarire generala. Toti cei trei suspecti sunt din Dolj si au antecedente penale: talharii si jafuri de milioane, trase chiar la indigo cu cel din Sibiu. Cine sunt criminalii?…

- Au aparut primele imagini cu atacatorul reținut in cazul crimei de la Sibiu. Surse din ancheta spun ca barbatul nu a opus rezistența atunci cand a fost prins de polițiști, potrivit antena3.ro.

- Primele imagini cu prinderea atacatorului milionarului din Sibiu / VideoSTIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini cu capturarea unuia dintre atacatorii milionarului din Sibiu, Adrian Kreiner, care a murit la spital. El a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj.…

- De la o ora la alta apar tot mai multe informații despre crima in care a fost implicat Adrian Kreiner, omul de afacaeri din Sibiu care a fost gasit decedat chiar in propria casa. In urma cu puțin timp, anchetatorii au descoperit cine i-a antamat pe cei trei indivizi care l-au batut de omul de afaceri,…

- Apar noi detalii in cazul morții lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu. Potrivit unor informații aflate la dosar, ucigașii afaceristului ar fi accesat telefonul victimei in timpul in care s-au aflat in casa acestuia și l-au lovit pana i-au provocat moartea.

- Au aparut infromații noi in cazul milionarului din Sibiu, ucis in propria locuinta. La noua zile de la crima, procurorii anunta ca au restrans cercul suspecților și au la dosar imagini de pe camere de supraveghere care surprind trei indivizi. Nu e cert daca ei sunt cei care l-au batut pe milionar pana…

- Apar primele imagini cu presupușii criminali au omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Trei barbați care se plimba nestingheriți cu cagule pe cap au fost surprinși de camerele de luat vederi din Sibiu, Marian Raduinea, un judiciarist din Sibiu.Dupa apariția imaginilor, procurorii au confirmat ca…