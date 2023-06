Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a ajuns in Columbia și a inceput filmarile pentru America Express, Irina Fodor a publicat imagini cu ea de la inceputul acestei experiențe. Prezentatoarea a inregistrat o premiera in viața ei, in cadrul sezonului 6 al celui mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1.

- Avem primele imagini cu Adrian Enache dupa ce s-a aflat ca va deveni bunic. Fiica cantarețului, Diana Enache, in varsta de 26 de ani, va deveni mamica pentru prima data. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins fotografii…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Diana Enache, fiul fiica cunoscutului interpret de muzica de petrecere Adrian Enache. Ei bine, camerele de filmat au surprins primele imagini cu Diana Enache și Ionuț Vintu dupa ce s-a…

- Regele Charles al III-lea, 74 de ani, este incoronat alaturi de Camilla, Regina Consort, sambata, 6 mai, la Westminster Abbey.Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea a inceput la Palatul Buckingham, de unde regele și regina Camilla au pornit catre Westminster Abbey.Charles a parut patruns…

- Ca orice barbat, Ștefan Banica Jr. este foarte atent atunci cand vine vorba de bolidul lui de lux. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” indragitului cantareț și au surprins dovada clara ca iși iubește mașina. Imagini rare cu artistul.

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Florin Calinescu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului actor și au surprins dovada ca nu ține cont de sume atunci cand iese la cumparaturi. Imagini rare cu omul de televiziune.

- Un al doilea cutremur s-a produs, astazi, 11 martie 2023, in Romania. Seismul s-a produs in Gorj, la doar doua ore dupa cel din Vrancea. Potrivit INFP, primul seism a avut loc la ora 15:25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km. Al doilea seism a fost inregistrat de aparate…