Primele imagini cu tinerii care au devastat pensiunea închiriată de Revelion. Ce a găsit proprietarul în casă - FOTO Barbații s-au pozat chiar inainte sa inceapa petrecerea de Revelion in fața vilei. Aceștia au publicat imaginea pe rețelele de socializare, iar in fotografia facuta publica se vede cum unul dintre petrecareți ține in mana o maceta. Inițial, pensiunea a fost inchiriata de 12 turiști, iar rezervarea a fost facuta pe numele unuia dintre ei. Insa, in scurt timp, numarul petrecareților a ajuns la circa 30 de persoane. Amețiți bine de aburii alcoolului, tinerii au lasat dezastru in urma lor: camere și aparatura distruse, pereți sparți și mobila și uși rupte. "Sunt distruse vreo 4 televizoare, 5 usi,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Proprietarul unei pensiunii distruse de un grup de tineri in prima zi a noului an a parut șocat de ceea ce a gasit cand și-a vazut casa. Barbatul a depus plangere la poliție, relateaza Digi 24.ro. Imaginile de dinainte și de dupa petrecere arata dimensiunea dezastrului produs in locuința. Un living…

