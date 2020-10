Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Gitița, șeful vedetelor din Romania, se poate considera un barbat implinit. A devenit tata de baiat și are o iubita de milioane! Unde mai puneți ca partenera de viața a celebrului producator arata incredibil dupa naștere? V-am facut curioși? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Astazi a fost cea mai grea zi pentru Florin Salam! Manelistul și-a condus fratele pe ultimul drum, iar Spynews.ro are primele imagini cu mormantul lui Nelu Stoian, devenit astazi un adevarat altar al florilor și suferinței.

- Mihai Mincu, supranumit ”prințișorul din Dobroești”, a fost sufletul petrecerii intr-un club de pe litoral. Ginerele lui Gigi Becali, insoțit de soția lui, Teodora, dar și de sora acesteia, Alexandra, s-au simțit foarte bine in locația de fițe de la mare, unde au fost surprinși de paparazzi, care i-au…

- Cand vine vorba de petreceri, ginerele lui Gigi Becali nu zice niciodata nu! Și-a luat soția și cumnata, iar impreuna au incins atmosfera intr-un club de pe litoral pana dimineața! Iata cum au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro!

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!