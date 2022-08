Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru liderul AUR. George Simion și actuala sa partenera de viața, Ilinca Munteanu, au spus cel mai frumos ”Da!” in fața ofițerului starii civile. Bineințeles, au organizat și o petrecere dupa cununie, cu lautari. Cei doi miri nu au stat o clipa pe scaune.

- Cosmina și Alin de la „Mireasa”, sezon 3, s-au casatorit civil. Cei doi au postat primele imagini de la cununia civila. Cei doi foști concurenți au decis sa faca pasul cel mare și au spus DA in fața ofițerului de la Starea Civila. Cosmina și Alin s-au cunoscut in show-ul matrimonial de la Antena 1,…

- Alin și Cosmina au decis sa se casatoreasca. Cei doi concurenți din sezonul 3 Mireasa au spus “DA” In fața ofițerului de stare civila și au impartașit cu susținatorii imagini de la cel mai special moment din viața lor | FOTO.

- Ieri a fost o zi mare pentru Elly și Cristina Șonea, foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu. Cei doi și-au botezat fetița, iar evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit. Primele imagini de la botezul micuței.

- Andreea de la Mireasa sezon 2 și Radu din sezonul 3 s-au regasit in afara competiției. Fata trecuse printr-un divorț, insa a reușit sa-și deschisa inima in fața lui și de atunci sunt de nedesparțit. In curand, Andreea urmeaza sa aduca pe lume rodul iubirii lor, caci este insarcinata.

- Fostul președinte de țara, socialistul Igor Dodon, a fost citat, vineri, 17 iunie, la Procuratura Anticorupție pentru a i se aduce la cunoștința de ce procurorii cer prelungirea mandatului de arest preventiv la domiciliu. Acesta a declarat ca regreta faptul ca se pune presiune pe familia și soția sa,…

- Nunta momentului in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și partenera lui de viața, Roxana Dobre, iși vor uni astazi destinele și in fața lui Dumnezeu, iar cei doi s-au pregatit intens pentru marele eveniment care va avea loc pe plaja din Mamaia. Florin Salam și Roxana Dobre și-au facut apariția in urma…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…