- Boureanu a fost condamnat in același dosar in care, tot joi, fostul ministru de finanțe Sebastian Vladescu a fost condamnat la 8 ani și 6 luni cu executare.Instanța Suprema a mai decis confiscarea de la Cristian Boureanu a sumei de 2.111.799,71 euro.Cristian Boureanu a fost deputat PDL in doua legislaturi,…

- Milionarul brașovean Ioan Neculaie a fost condamnat vineri la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Brașov, transmite BrasovNet.ro .Fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, una dintre figurile controversate ale fotbalului in anii 90, Neculaie a fost acuzat de procurori…

- Sandra N trece prin momente de cumpana, dupa ce tatal ei a fost condamnat la inchisoare, dar face tot posibilul sa fie puternica pentru familia ei. Cantareața a facut primele declarații despre situația in care se afla parintele ei la Antena Stars!