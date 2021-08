Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a intervenit de urgența. Ambele parți implicate in conflict au sunat la 112. In cursul nopții, Micutzu, iubita sa și inca un prieten au dat declarații la sediul poliției. Ei au spus ca erau la o terasa cand mai mulți tineri dintr-un grup au inceput sa-l injure pe actor. La un moment dat, unul…

- Actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scena ”Micutzu”, a fost implicat intr-un scandal in noaptea de 15 spre 16 august, aproape de miezul nopții, in fața unui magazin din București. Actorul susține ca a fost agresat verbal de un barbat, pe care nu-l cunoaște, fara niciun motiv, dupa care…

- Micutzu a facut primele declarații despre incidentul de noaptea trecuta din Capitala. Comediantul și iubita lui au fost implicați intr-un scandal ce s-a terminat la secția de Poliție, dar și cu o amenda atat pentru el, cat și pentru ceilalți participanți la scandal.

- "In noaptea de 15 /16 august 2021, in jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in fața unui magazin de pe raza de competența a secției, mai multe persoane sunt implicate intr-un conflict.La fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiștii,…

- Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie e departe de a se fi terminat. Dupa ce soția fostului edil a ajuns la spital din cauza agresiunii fizice, acum ea face declarații despre cearta momentului. Oana Mizil il face praf pe Marian Vanghelie La doar cateva zile de cand Oana Mizil a fost de acord…

- Polițiștii din Alba au intervenit in doua scandaluri produse in familie. Este vorba despre doua situații in care un barbat gelos și-a agresat și amenințat soția, iar un altul și-a amenințat cu moartea tatal. Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un…

- La data de 19.05.2021, in jurul orei 19:30, politistii Biroului de Ordine Publica Hunedoara au fost solicitati de personalul U.P.U. Hunedoara, unitate la care s-a prezentat un barbat din localitate, care a afirmat ca a fost victima a unei agresiuni. Hunedoreanul le-a declarat politistilor…