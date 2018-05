Primele imagini cu robotul Alexandru Ioan Cuza!

Stiri pe aceeasi tema

Loredana Ștefu, una dintre prezentatoarele meteo de la Antena 3, va deveni mamica. Frumoasa bruneta a anunțat in direct la TV ca este insarcinata. Colegii sai au felicitat-o și i-au spus ca o așteapta dupa ce va reveni din concediul…

Giani Kirița a pașit pe pamant romanesc astazi, la patru luni dupa ce s-a imbarcat in avionul care l-a dus in Republica Dominicana, unde a trait o experiența cu totul și cu totul deosebita. In aeroport, fostul concurent de la…

A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: S-A DAT STARTUL MEGAPARTY-URILOR DE 1 MAI!) De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…

- Familia lui Nelu Ploieșteanu este distrusa de durere, dupa ce singurul baiat al artistului s-a stins din viața, in cursul zile de sambata, 21 aprilie. Mihaița avea 32 de ani și era imobilizat la pat, fiind bolnav de tetrapareza spastic, din cauza unui vaccin facut in copilarie. De atunci, era dependent…

- Ionela Proda, indragita artista de muzica populara, va fi inmormantata joi, la cimitirul Bellu din Capitala. Cantareața iși va dormi somnul de veci alaturi de Traian Tanase, primul ei soț.(CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT. S-A STINS FARA SA ȘTIE PANA IN ULTIMA CLIPA CA..) Mai mulți muncitori au fost…

- Vlad Gherman, unul dintre foștii componenți ai trupei „LaLa Band”, a ajuns in sala de operații, dupa ce inainte a trecut prin cabinetul unui medic, care i-a recomandat sa faca o intervenție chirurgicala. La cateva ore de la operație, tanarul actor a plecat acasa, de unde le-a impartașit fanilor ceea…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…