Stiri pe aceeasi tema

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat. Potrivit Politiei Capitalei, barbatul are 39 de ani, o inaltime de aproximativ 1,60 m, corpolent, cu ten inchis…

- Un accident spectaculos a avut loc vineri, dupa ce un sofer nu a oprit la semnalele politistilor din Brigada Rutiera si a intrat cu masina cinci autoturisme. Un pasager care se afla in masina a fost retinut de catre echipajele de politie. Doua persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital.

- Un barbat urmarit de o autospeciala a Sectiei 2 de Politie a provocat un accident in cartierul Aviatiei din Capitala, acrosand alte cinci autoturisme, dupa care a fugit de la fata locului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. Doua persoane au fost ranite usor.

- UPDATE. "Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a demarat o ancheta pentru a cerceta cauzele tehnice ale evenimentului rutier produs sambata, 23.06.2018, in jurul orei 10:25, cand un autobuz din linia 313 a lovit cinci autoturisme parcate pe Bd. A.Obregia, in dreptul statiei Dragos Mladinovici.…