O crima oribila a șocat Mangalia. O fata de 18 ani a fost gasita fara suflare, duminica dimineața, langa o banca dintr-un parc din Mangalia, cu urme de violența in zona feței. Infiorator este faptul ca suspecta in acest caz de omor este o tanara de aceeași varsta cu victima. Au aparut imagini cu principala

- Polițiștii din Mangalia au anunțat ca au reușit sa o rețina pe principala suspecta in cazul crimei care a șocat Romania. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au jucat un rol crucial in identificarea și capturarea tinerei.

- Principalul suspect in cazul unei crime șocante, care a avut loc la Mangalia, este o tanara de 18 ani, care a fost audiata la poliție. Victima era colega ei de camera. Ambele fete erau din Vaslui, angajate pe timpul verii la un hotel de pe litoral.

- O crima cu adevarat șocanta a avut loc pe litoralul Marii Negre, la Mangalia. Alina, o tanara de doar 18 ani a fost gasita sub o banca avand ”fața desfigurata total” și o ințepatura la gat”.Citește și: Crima la Constanța: o tanara și-a ucis colega! Era satula sa minta pentru ea: iși inșela iubitul…

- Ies la iveala noi detalii in cazul descoperirii macabre facute intr-un parc din Mangalia, acolo unde trupul neinsuflețit al unei fete a fost gasit sub o banca. Potrivit informațiilor, adolescenta ar fi fost ucisa in alta parte. Camerele de supraveghere au surprins imagini cu doi indivizi purtand cagule.

