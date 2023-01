Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost o zi mare pentru Ana Morodan, care a calcat pragul medicului estetician pentru a-și face intervenția pe care și-a dorit-o de foarte mult timp. Imediat cum a gasit timp pentru ea, Ana Morodan a mers și și-a facut lipoaspirație. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va…

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Sergiu Hanca a fost surprins, in urma cu puțin timp, chiar de catre PAPARAZZII SpyNews.ro, intr-o ipostaza de urmat. Fotbalistul de la CS Universitatea Craiova a fost vazut, intr-un centru comercial din Capitala. Și nu a fost singur in oraș. Jucatorul și-a petrecut timpul liber in compania mezinei din…

- Elena Ionescu radiaza de fericire de cand și-a gasit fericirea in brațele noul ei iubit. Cantareața a decis sa petreaca momente de vis, intr-o locație spectaculoasa. Artista iși ține viața privata departe de ochii curioșilor, insa de aceasta data a postat cateva imagini din vacanța.

- Cunoscuta drept una dintre cele mai senzaționale prezențe din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu s-a aflat, de curand, in vizorul camerelor de filmat. PAPARAZZII SpyNews.ro au filmat-o pe vedeta noastra intr-o ipostaza de-a dreptul unica. Cu toate ca nu pare adepata cumparaturilor, blondina s-a aflat,…

- Problemele se țin lanț de Ilie Nastase in ultima vreme! Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului tenismen și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Ilie Nastase a fost prins baut la volan, iar acum afaceristul are pe ce sa se bazeze in trafic.

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…