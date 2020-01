Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Kobe Bryant, Gianna (13 ani), impartasea pasiunea tatalui sau pentru baschet si chiar juca la grupa ei de varsta in echipa academiei infiintate de Kobe, Mamba Sports Academy. De altfel, in momentul accidentului, Gianna si Kobe, alaturi de o coechipiera si familia acesteia, se aflau in drum…

- Autoritațile din California sunt in alerta, dupa tragicul accident de elicopter petrecut duminica, in care și-a pierdut viața Kobe Bryan și alte opt persoane, printre care și Gianna, fiica de 13 ani a legendarului baschetbalist.Conform Administrației Federale de Aviație, elicopterul, un Sikorsky- S-76B,…

