- Imagini cu momentul in care avionul MIG 21 Lancer se prabușește la Fetești, au fost facute publice de Observator.tv . In imagini se vede cum impactul a fost urmat de o explozie uriașa. Pilotul a murit in tragedie. Imaginile arata ultimele clipe ale pilotului Florin Rotaru. Prabușirea avionului MIG…

- O aeronava MIG 21 Lancer s-a prabușit, sambata, la Baza Borcea. Accidentul s-a produs in timpul unui miting aviatic, la care participau aproape 4 mii de persoane. Avionul a cazut la 10 km de baza aeriana, in apropierea stației de taxare de la Fetești, noteaza realitatea.net. Pilotul aeronavei nu a supraviețuit.…

- Florin Rotaru este pilotul care a murit carbonizat in MIG-ul 21 Lancer prabusit la Borcea, in fata a peste 3000 de oameni, The post Cine este pilotul care si-a pierdut viata in urma accidentului aviatic de la Fetesti! Avea 36 de ani appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa prabușirea MIG -ului 21, accident in care și-a pierdut viața locotenent-comandorul Florin Rotaru, Parchetul Militar a deschis o ancheta. Pana la lamurirea tuturor imprejurarilor, exista cateva prime indicii ca pilotul a facut, in ultimele secunde de zbor, o manevra periculoasa pentru a evita prabușirea…

- Un aparat MIG s-a prabusit, in urma cu putin timp, la baza Borcea din judetul Calarasi, confirma MApN, iar IGSU a trimis mai multe echipe in zona. Potrivit unor informatii, Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornita” organiza Ziua Portilor Deschise sambata, 7 iulie 2018. Deocamdata nu sunt…

- A Mig 21 Lancer that was participating in the air show organized on the occasion of the Borcea airbase Open Day crashed mid-flight near the Fetesti toll station, aeronautical sources told AGERPRES; the same sources report the pilot made a lucky escape and is alive. Secretary of State with the…

- Incident cumplit in urma cu putin timp la Baza 86 Borcea. Un avion de tip MIG s-a prabusit in timpul demonstratiilor de Ziua Portilor Deschise. Nu se stie pentru moment daca pilotul a apucat sa se catapulteze.(CITEȘTE ȘI: VIDEO STUPEFIANT REALIZAT LA 3 DIMINEAȚA INTR-UN RESTAURANT DIN BUCUREȘTI. AM…

- Un avion Mig 21 Lancer, care participa la mitingul aerian organizat cu prilejul Zilei Portilor deschise de la Baza Aeriana Borcea, s-a prabusit in timpul demonstratiei, in apropierea statiei de taxare de la Fetesti, au declarat pentru AGERPRES surse din domeniul aeronauticii. Potrivit acestora,…