Stiri pe aceeasi tema

- Sa vezi și sa nu... crezi! Spynews. ro va prezinta primele imagini cu Marius Elisei, dupa ce Oana Roman a confirmat desparțirea! Unde a fost surprins fostul soț al vedetei? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Gata cu gurile rele, speculațiile și poveștile de amor eșuate! Iasmina Halas iubește cu foc! Blondina, primele imagini oficiale alaturi de barbatul iubit, in exclusivitate pentru Spynews.ro! I-a pus inima pe jar și se declara mai indragostita ca niciodata!

- Oana Roman are probleme de sanatate vizibile. Vedeta spus tot adevarul despre drama prin care trece. Oana Roman este o persoana foarte cunoscuta și iubita, insa puțini sunt aceia care cunosc cu ce problema de sanatate se confrunta. Ce a pațit fiica fostului premier Petre Roman, vedeți in articolul de…

- Claudia Radu de la emisiunea „Chefi la Cuțite face dezvaluiri uluitoare in ceea ce privește starea sa de sanatate. Concurenta este hotarata sa scape de kilogramele in plus și sa adopte un stil de viața sanatos de acum inainte!

- Razvan Fodor a dovedit ca merita marele premiu de la Asia Express, insa momentele dificile prin care a trecut pe parcursul competiției și-au pus amprenta asupra lui. Cu ce dificultați s-a confruntat vedeta, chiar și dupa intoarcerea din faimoasa competiție de supraviețuire?

- Jurnalista Dana Deac (55 ani) invins de cinci ori in lupta impotriva cancerului, dar acum se confrunta cu noi probleme de sanatate. Prezentatoarea de televiziune a fost avertizata de medici ca daca nu iși schimba stilul de viața va suferi un accident vascular cerebral. Citește gratuit ediția de noiembrie…

- In ultimii ani, Paul Matters s a confruntat cu probleme de sanatate.A murit Paul Matters, cel care a fost o perioada, in anul 1975, basist al celebrei trupe rock AC DC.Prietenii lui Matters au anuntat decesul acestuia pe retelele de socializare, mentionand ca, in ultimii ani, fostul basist s a confruntat…

- Zile pline de bucurie pentru familia lui Gigi Becali de cand Teodora, fiica cea mica a latifundiarului, a devenit mamica! Primele imagini cu mezina familiei de cand a nascut, dar mai ales, alaturi de cea mica! Cine i-a ținut companie Teodorei, la plimbarea in parc? Imagini inedite surprinse de paparazzii…