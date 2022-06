Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii SpyNews.ro au fost martorii unei scene neasteptate cu Bianca Dragușanu. Daca pana acum orice puteai spune, dar nu ca e nepoliticoasa, ba chiar prea politicoasa, Bianca a reușit sa scoata din ea tot ce e mai rau și l-a pus la respect cu un limbaj trivial pe un domn.

- Vladimir Draghia a aratat inca o data ce tata devotat și responsabil este! Actorul iși pune de fiecare data familia pe primul loc și o rasfața ori de cate ori are ocazia. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor trei și i-au surprins intr-un restaurant…

- Momente dificile pentru fostul club sportiv a lui Ionuț Negoița! Dinamo a retrogradat pentru prima data in istorie dupa 74 de ani, iar dupa o asemenea infrangere au aparut din ce in ce mai multe voci care incearca sa gaseasca vinovații. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Cat mai multe vedete de la noi din țara s-au pregatit intens pentru Sarbatorile Pascale, așa și in cazul Lilianei Șumudica. Paparazzii Spynews.ro, numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe Liliana Șumudica la cumparaturi, insa nu singura, ci alaturi de fiica ei, Sarah Șumudica.

- Maserati este primul constructor italian care participa in Formula E, campionatul dedicat monoposturilor electrice. Acestea fiind spuse, este de ințeles de ce producatorul din Peninsula a ales Rome E-Prix 2022 pentru a scoate, in premiera, pe strazile din capitala Italiei prototipul lui GranTurismo…

- Traian Basescu, prima ieșire in public de la revenirea in Romania: „Nu a fost vorba nici de AVC, nici de infarct” Traian Basescu, prima ieșire in public de la revenirea in Romania: „Nu a fost vorba nici de AVC, nici de infarct” Fostul președinte Traian Basescu a dezmințit orice speculație privind starea…

