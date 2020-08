Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu a nascut pe data de 11 august un baiețel la varsta de 41 de ani. Frumoasa vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu modelul Silviu Țolu, iar de mai bine de o saptamana au intrat in rolul de parinți și sunt cei mai fericiți.

- Președintele Libanului, Michel Aoun, arunca o adevarata bomba: el spune ca in cursul anchetei privind exploziile nu este exclusa nicio varianta. Fie ca este vorba de neglijența, un accident sau o acțiune straina. Ar putea fi și o racheta sau o bomba, a spus șeful statului libanez.

- Deși ar fi trebuit sa vina pe lume o saptamana mai tarziu, micuțul Petru Lucas i-a facut o surpriza frumoasa mamei sale, Oana Tache. El s-a nascut la un spital privat din București pe 1 august, chiar de ziua MTV.

- Bucurie mare pentru Oana Tache, in plina pandemie! Vedeta a devenit mamica, aducand pe lume un baiețel incapațanat care a ținut sa vina mai devreme decat era programat. Mai mult, a postat deja și primele imagini cu micuțul ei.

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- "Ma simt foarte bine, ma duc sa joc un fotbal. E important ca acum radem, dar aveam un cheag mare de sange, care putea sa plece la inima și sa mor. Acum facem haz de necaz. Eu sunt foarte fricos. Acum, cand s-a terminat, imi dau seama ca daca nu veneam, chiar puteam sa mor. Daca aveți varice, macar…

- Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan, au sarbatorit aniversarea de 1 an a fiului lor Carol, iar daca pana acum cei doi nu au publicat imagini complete cu chipul micuțului, cu ocazia zilei de naștere le-au aratat fanilor cat de frumos este și cu cine seamana.

- Au trecut 13 ani de cand Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului și un an de cand a devenit mamica! Partenera de viața a lui Grasu XXL a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro pentru prima data cu fetița și trebuie sa recunoaștem ca radiaza de fericire!