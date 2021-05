Primele imagini cu jurnalistul Roman Protasevici, arestat duminica de autoritatile belaruse, il arata cu fata tumefiata. Roman Protasevici spune, in clipul postat pe Twitter, ca se afla in spatele „tulburarilor civile”, informeaza Hotnews , care preia Reuters si AFP. „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, spune Roman Protaseivi in clip. Imaginile il arata cu o fata tumefiata, stand la o masa. Jurnalistul, opozant al regimului Lukașenko, a fost arestat…