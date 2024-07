Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, s-au cununat religios. Intr-o rochie de mireasa superba, indragita actrița și partenerul sau și-au jurat iubire veșnica. Cum a aratat aceasta in ziua cea mare.

- Nunta anului dintre Elena Tanase și Ianis Hagi a ținut pe toata lumea cu ochii pe Antena 1, televiziunea care a avut exclusivitate cu fiul “Regelui” Gica Hagi, pentru acest eveniment atat de așteptat. Fotoreporterii Click! au reușit insa sa surprinda și cateva imagini in exclusivitate cu mirii, la sosirea,…

- Elena Tanase a imbracat rochia de mireasa. Primele imagini cu soția lui Ianis Hagi sunt fabuloase! Socrul mic radiaza de fericire, poarta un steag tradițional in mana. Invitații au incins o hora in strada. De asemenea, mirele poarta un costum in doua culori, sacou alb și pantaloni negri, potrivit imaginilor…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa! Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie astazi și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Maramureș, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii cuplului. Primele imagini din ziua cea mare.

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Denisa Raileanu de la Mireasa sezonul 7 urmeaza sa devina, in curand, mamica pentru prima data. Recent, tanara a facut publice primele imagini cu burtica de graviduța și in descrierea lor a adaugat un mesaj emoționant.

- Ilona Brezoianu este in culmea fericirii, dupa ce ea și cel pe care il iubește au decis sa mearga pe același drum și au spus marele „DA”. Actrița a strigat in gura mare „DA”, iar cei prezenți la eveniment au inceput sa rada. Cu toții știm ca umorul nu i-a lipsit niciodata, iar energia ei […] The post…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.