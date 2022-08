Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu, iar recent, cei doi au fost surprinși impreuna, dupa ce o perioada și-au ținut relația ascunsa. Acum, aceștia nu se mai feresc, iar artista a pubicat primele imagini in care apare alaturi de fostul iubit al Liei Bugnar. Interpreta și-a luat fanii prin surprindere…

- Petrecere mare astazi, in familia Larisei Udila. Micuțul Milan a fost creștinat in urma cu cateva ore, și chiar in acest moment are loc petrecerea fastuoasa. Primele imagini de la botez. Nași sunt Nicole Cherry și soțul ei.

- Pompierii timișeni au transmis primele imagini cu teribilul incendiu din Becicherecu Mic, care arata amploarea acestuia și cat de dificila este lupta salvatorilor cu focul, in condițiile in care vantul sufla cu putere.

- Pepe are planuri mari de viitor, dupa divorțul de mama fiicelor sale, Raluca Pastrama. Artistul i-a oferit deja inelul de logodna iubitei sale, Yasmine Ody, care l-a facut tata de baiat. Recent, partenera lui de viața a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea și cu micuțul lor,... The post…

- Raluca Pastrama a devenit mama pentru a treia oara! Fosta soție a lui Pepe a traversat o perioada cu emoții uriașe. Aceasta a divorțat de tatal fetițelor sale, s-a casatorit din nou pentru a doua oara, iar acum iși ține al treilea copil in brațe. Vedeta a nascut la doar cateva zile de la nunta. […]…

- Fericire mare pe Florin Salam și iubita lui Roxana Dobre. Pe 1 iunie, cei doi parteneri iși unesc destinele, la malul marii. Celebrul manelist și frumoasa bruneta s-au casatorit in stațiunea Mamaia din Constanța, iar petrecerea are loc la clubul Nuba. Cum arata mireasa in cea mai importanta zi din viața…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…

- Zi neagra in familia fostului edil al Constantei Radu Mazare si fratele sau au ajuns la Constanta pentru a si lua adio de la mama lor. Acestia au ajuns la biserica din Mamaia Sat sub escorta. Acestia au intrat imediat in biserica, foarte afectati, cu capul in pamant si fara a schita vreun gest.Reamintim…