- Carina Țurcan, românca acuzata în Rusia de spionaj în favoarea României, a fost adusa în fața instanței de la Moscova, unde astazi va fi examinat recursul prin care este contestat arestarea preventiva.

- "Acum nu avem nicio comunicare oficiala din partea autoritatilor ruse. Am incercat sa obtinem de la ambasadorul rus o anumita clarificare, toata lumea merge doar pe ceea ce s-a prezentat in media. Pana acum nu am avut niciun fel de solicitare, nici din partea Rusiei, nici din partea familiei, de…

- Carina Turcan, membra in consiliul de administratie al unei companii energetice din Rusia, a fost arestata la Moscova, sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei, informeaza marti agentia rusa de presa TASS care citeaza surse judiciare.Conform sursei citate, arestarea Carinei Turcan pentru spionaj…

