- Fostul lider american a hotarit sa mențina tactica "tacerii" pina la incheierea votului in Senat. Fostul președinte american Donald Trump, la sfatul asistenților și avocaților sai, a decis sa renunțe la discursuri publice pana la votarea in Senatul Congresului privind punerea sa sub acuzare. Despre…

- Un al doilea proces – fara precedent – de punere sub acuzare, cunoscut in SUA drept “impeachment”, impotriva fostului presedinte republican Donald Trump a inceput intr-un Senat divizat. Procesul a inceput marti la ora locala 13:00 (18:00 GMT) in Senat, unde cei 100 de senatori au rol de jurati. Conform…

- In ziua asaltului asupra Capitoliului, congresmenii au fost evacuati prin reteaua de tuneluri care conecteaza cladirile Congresului, dupa descoperirea unor bombe artizanale active la sediile din apropiere ale partidelor republican si democrat. Potrivit The Drive, aceste pasaje si-au dovedit rolul de…

- Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia dupa ce suporterii sai au luat cu asalt Capitoliul american saptamâna trecuta, a spus ca procedura de punere sub acuzare care urmeaza sa fie lansata de catre democrați a provocat ”o furie imensa” printre susținatorii…

- Site-ul Departamentului de Stat de la Washington a postat, luni, pentru scurt timp, o biografie a președintelui aflat in exercițiu, Donald Trump, cu urmatorul comentariu: „Mandatul lui Donald J. Trump s-a incheiat la 2021-01-11 (11-01-2021, n.red.) (ora) 19:48:41”. Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…

- Miercuri s-a dat alarma la cladirea Capitoliului din Washington, atunci cand trebuia validat Joe Biden ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Susținatorii lui Donald Trump au pornit un adevarat asalt, iar unul dintre protestari a intrat in interior cu coarne de bizon pe cap! Barbatul a fost arestat!