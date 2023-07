Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ranit in atacul de acum doua saptamani din Gradina Botanica din Craiova a fost externat luni la pranz. El a fost așteptat de jurnaliști și a facut primele declarații. Reporter: Buna, Emi, cum te simți? Ești bine? Tanar: Fizic, da. Reporter: Ne bucuram foarte mult ca ești bine. Iți mai aduci…

- Emi, tanarul de 19 ani care a cazut prada furiei atacatorului cu pregatire militara, in timp ce prietena lui, Meliss, a fost ucisa de agresor, a fost incurajat de oameni sa treaca peste drama care l-a lovit din senin.

- Tanarul in varsta de 19 ani care a fost injunghiat in zona toracelui in timp ce se plimba impreuna cu o adolescenta in Gradina Botanica din Craiova va fi externat, anunta reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.”Pacientul are o evolutie favorabila si va fi externat in cursul zilei de…

- Emi Badica, tanarul care a fost injughiat in Gradina Botanica, va fi externat azi. Medicii de la SCJU Craiova au luptat in fiecare zi pentre ca minunea sa aiba loc, fiindca baiatul a ajuns la spital intr-o stare deosebit de grava, in urma loviturilor brutale de cutit.Emi a fost operat chiar in ziua…

- Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse medicale spun ca baiatul ar fi reușit sa spuna cateva cuvinte. Emi nu știe ca prietena lui, Melis, a murit.

- Un barbat de 70 ani, din localitatea Criseni, a ajuns la spital, joi, cu rani grave, dupa ce a fost atacat de un urs, in timp ce se afla la cules de ciuperci.Seful Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat pentru AGERPRES, ca dupa ce a fost atacat, barbatul a…

- Inca un atac sangeros a șocat Romania! Dupa tragedia de la Gradina Botanica din Craiova, un alt tanar de 17 ani a fost injunghiat pe strada, din senin, de doi agresori. Acesta a ajuns de urgența la spital, unde medicii i-au trata ranile. Atacul se aseamana cu cel de la Gradina Botanica din Craiova.

- Ucigașul de la Gradina Botanica din Craiova a fost arestatTanarul de 17 ani, care a injunghiat o fata de 14 ani și un baiat de 19 ani, in Gradina Botanica din Craiova, ucigand minora, a fost arestat, miercuri seara, anunța Mediafax. CITESTE SI Marcel Ciolacu i-a amintit de Visa Waiver ambasadoarei…