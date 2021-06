Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.

- Rona Hartner a facut un anunț neașteptat in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, in aceasta dimineața. Artista a dezvaluit ca a divorțat de soțul ei, Herve Hartner, dupa 3 ani de releație și aproape doi ani de la casatorie.Rona Hartner, in varsta de 48 de ani și Herve s-au casatorit in toamna anului 2019…

- Divorțul momentului in lumea mondena a șocat pe toata lumea! Diana Bișinicu, artista preferata de Gigi Becali, s-ar fi separat de soțul sau, Catalin, cel cu care era impreuna de aproape 10 ani și alaturi de care are o fetița minunata. Cei doi nu au mai fost vazuți impreuna de aproape un an!

- Noi avem primele imagini cu Vladuța Lupau inainte de a ajunge pe patul de spital și cu branula in mana. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe celebra cantareața alaturi de soțul ei in timp ce vedeta se pregatea „emoțional” pentru ce avea sa urmeze. Așadar, partenerul ei de viața, Adi Rus, i-a fost…

- Cristi Pulhac are cu totul alta infatișare mai nou, asta dupa ce și-a facut implant de par. Primele imagini cu fotbalistul dupa intervenție. El a ales sa ia masa cu soția la o terasa de fițe din București, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!

- Andreea Balan și Tiberiu Argint formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi, dar paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi in tandrațuri la o terasa din Capitala. Mangaierile, sarutarile și cuvinte calde nu au lipsit.

- Daca nici fiicele sa nu-i calce pe urme, atunci cine? Gigi Becali are de ce sa fie mandru! Teodora nu se uita la bani atunci cand vine vorba de rezervor. Stai sa vezi unde a mers fiica celebrului milionar imediat dupa. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Avem primele imagini cu ranile lui Laurette, dupa ce vedeta a trecut prin momente terifiante, saptamana trecuta. In urma bataii incasata intr-un hotel din București, Laurette s-a ales cu numeroase leziuni, iar Spynews va prezinta, in exclusivitate, detalii in acest sens.