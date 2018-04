Stiri pe aceeasi tema

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Deși studiaza la Suffolk University, in orașul american Boston, Alexandru, fiul lui Marian Vanghelie, a stat, in ultima vreme, mai mult pe acasa, in Romania. (VEZI ȘI: Fiul lui MARIAN VANGHELIE si fiica lui ADRIAN ENACHE, tandreturi in miez de noapte!) Și daca tot petrece un timp pe plaiurile mioritice,…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- Andrei Stoica parasit Exatlon și face primele declarații despre ce s-a intamplat in Republica Dominicana. Sportivul, ultimul concurent din Echipa Faimoșilor care a parasit competitia, in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul “WOWBiz”, alaturi de Anda Adam, și ea eliminata din…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.