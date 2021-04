Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de tratament regesc, Gabriel Oprea Jr și soția sa sunt cap de lista. Pentru baiatu' lu' tata se face loc oriunde și oricand. Iata cum a fost surprins faimosul cuplu la un restaurant din Capitala de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania. Imagini de…

- Gabriel Oprea Jr. da dovada de responsabilitate! Baiatu' lu' tata și soția sa, Davida Oprea, au fost surprinși in plina zi, intr-un mall din Capitala. Iata cum are grija acesta de cea care il va face tatic pentru prima oara! Imagini de senzație cu cei doi, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel…

- Dupa ce sursele Spynews.ro au obținut informații conform carora Gabi Badalau ar insista la Claudia Patrașcanu sa revina la București și chiar s-ar pune problema unei noi impacari, acum, fiul de milionar face primele declarații la Antena Stars. Inainte de a intra in sala de judecata pentru infațișarea…

- Lavinia Pirva se pare ca nu a avut prea mult noroc la cumparaturi, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro au surprins-o la mall. Deși a vrut sa plece cu haine, vedeta a ajuns acasa...cu un burlan. Imagini exclusive cu soția lui Ștefan Banica Jr.

- Emisiunea “Romania, te iubesc” a fost reluata in aceasta saptamana. Prima emisiune din acest sezon a avut in prim plan clanurile mafiote din Bucuresti, materialul jurnalistic fiind realizat de Cosmin Savu. Duminica viitoare, Rares Nastase va aduce in atentia telespectatorilor problemele de protectie…

- Avem primele imagini cu ranile lui Laurette, dupa ce vedeta a trecut prin momente terifiante, saptamana trecuta. In urma bataii incasata intr-un hotel din București, Laurette s-a ales cu numeroase leziuni, iar Spynews va prezinta, in exclusivitate, detalii in acest sens.

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Matei Balș din București. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca avem o problema, daca acest lucru se intampla la cel mai bine finanțat institut din Romania.Incendiu la Matei Balș - Ce spune Raed Arafat“Din pacate trei persoane sunt decedate si a patra sub…

- Noul coronavirus l-a facut pe Adi Popa sa uite de regulile de circulație! Prima apariție a jucatorului, dupa ce s-a vindecat de COVID-19! Nici bine nu a ieșit din casa și deja a gafat-o! Imagini de senzație cu fotbalistul și soția sa, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…