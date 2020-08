Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Mustafa Mohamed, 28 de ani, banuit ca și-a omorat fosta iubita in cartierul Gheorgheni, pe Aleea Detunata, a fost adus la Cluj, unde va fi cercetat penal. Cetațeanul algerian și-a injunghiat cu sange rece fost iubita, in apropierea blocului unde locuia.Tanara omorata era din Suceava și a revenit…

- Ioana Valentina Catargiu este tanara asistenta injunghiata mortal de catre Muhamed Iman Mustafa, pe Aleea Detunata din cartierul clujean Gheorgheni. Tanarul a planuit sa o ucida pe asistenta, dupa ce s-au desparțit. Acesta era extrem de gelos și a amenințat-o pe femeie cu moartea in repetate randuri.…

- Celebrul manelist Dani Mocanu a pus mana pe una dintre cele mai dorite femei din industria in care se invarte. Cantarețul s-a afișat deja cu tanara in mediul online. Dani Mocanu, o noua cucerire. Iubita sa este dorita de toți maneliștii Noua cucerire a manelistului Dani Mocanu se numește Larisa Munteanu…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) va evolua azi, de la ora 16:30, intr-un meci de dublu mixt din cadrul Winners Open, primul turneu de tenis din Romania de dupa pandemie. Competiția se disputa la Cluj, iar campioana de la Wimbledon din 2019 va face pereche cu Horia Tecau. Cei doi ii vor infrunta pe Marius…