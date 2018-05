Stiri pe aceeasi tema

Primele imagini oficiale de la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle au fost publicate de Palatul Kensington. Fotografiile au fost facute de Alexi Lubomirski in incaperea „The Green Drawing Room" din Castelul Windsor, dupa plimbarea…

The Weeknd și frumoasa Bella Hadid sunt protagoniștii celei mai recente impacari de la Hollywood! In ciuda faptului ca cei doi neaga faptul ca formeaza din nou un cuplu, ei au fost fotografiați de paparazzi in timp ce se sarutau…

A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia. De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…

- Insarcinata cu viitorul soț, fiica lui Florin Salam a plecat intr-o binemeritata vacanța. Frumoasa artista și-a luat impreuna cu ea nu doar logodnicul, ci și fratele și trei prietene. Cu toții au ajuns in Dubai, iar la scurt timp de la aterizare, Betty Salam a facut publice cateva imagini surprinse…

- Kate Middleton și prințul William și-au intampinat cel de-al treilea bebeluș, care a venit pe lume luni, in jurul orei 11, in aripa Lindo de la Spitalul St Mary’s, din cartierul Paddington. La cateva ore dupa ce Kate a nascut, au aparut și primele imagini cu cei doi, dar și cu baiețelul nou-nascut.…

- UPDATE: 14:15 Din primele imagini, Gabriela Cristea a ales o coafura lejera, cu parul desfacut și ușor ondulat. Machiajul este foarte intens, cu multe nuanțe de negru și de gri, un contrast pentru ochii ei albaștri. Zi emotionanta pentru Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi Clonda. Cei iși creștineaza…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…